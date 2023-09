#wirsindkärnten Erwin Smole: Er lenkt nicht nur den Strom in Richtung Zukunft Kärnten - Erwin Smole führt gemeinsam mit Harald Tschurnig die Stadtwerke Klagenfurt AG durch global bewegte Zeiten. Mit 5 Minuten spricht der Manager des 1000-Mitarbeiter-Unternehmens über die aktuell größte Herausforderung, leistbare Lebensqualität, das neue 50-Millionen-Hallenbad und engagierte Superhelden. von Robin Plankenauer 12 Minuten Lesezeit (1527 Wörter) WIR SIND KÄRNTEN STW-Vorstand Erwin Smole setzt auf Tempo, smarte Investitionen und modernen Führungsstil © RP / 5min.at

Superhelden zeigen Engagement

Wer kennt sie nicht, Superhelden wie Batman, Wonder Woman & Co. Aber tummeln sie sich nicht nur im fernen Hollywood? Ganz und gar nicht! Jedenfalls, wenn es nach Stadtwerke-Vorstand Erwin Smole geht: “Wir haben im letzten Sommer unsere ‘Superhelden’-Aktion gestartet – es ist fabelhaft, dass gleich so viele mitgemacht haben”, zeigt sich der Manager über den regen Zuspruch erfreut. “Superheld:in” wird, wer sich über eine eigens entwickelte Web-App anmeldet und Punkte an zur Auswahl stehende gemeinnützige Projekte vergibt. “Für uns sind Themen wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein zentraler Teil der Unternehmensphilosophie”, erklärt Smole und ergänzt: “Das jeweilige Siegervorhaben – wie etwa kürzlich ‘Sauberer Wörthersee, sauberes Badegefühl’ – wird dann von uns umgesetzt”. Dadurch sei die Ostbucht des Wörthersees von einer beachtlichen halben Tonne an Müll befreit worden.

Seit Sommer 2022 fördern die Stadtwerke Klagenfurt mit ihrer "Superhelden"-Aktion" nachhaltige Projekte © stw.at (Screenshot)

“Die Initiative mit dem Motto ‘Die Zukunft liegt in deiner Hand’ wurde ja ursprünglich für die ganz Jungen konzipiert. Wir haben erkannt, dass die Jugend etwas bewegen will – und wollen das aktiv fördern”, erzählt der 53-jährige gebürtige Villacher, der selbst Vater von zwei Söhnen ist; und ergänzt mit einem Schmunzeln: “Es war dann wirklich eine positive Überraschung, dass sich auch die ältere Generation so energisch beim Voting beteiligt hat.”

24/7 Dienstleistung mit Emotion

Als Stadtwerke sei man für den kompletten öffentlichen Verkehr sowie die Trinkwasser- und Stromversorgung zuständig; dazu kämen die Gasversorgung, Fernwärme, das Glasfaserkabelnetz und auch die Plakatwerbung in Kärnten, zählt der studierte Elektrotechniker einige Agenden der Aktiengesellschaft auf, die sich zu hundert Prozent im Eigentum der Stadt Klagenfurt befindet. Und ergänzt, mit fast ein wenig Nachdenklichkeit: “Wir liefern eigentlich alle Dienstleistungen, die Klagenfurt lebenswert machen – die Bestattung und das Freizeitangebot mit den Strandbädern (Klagenfurt, Maiernigg, Loretto, Anm.) und das Hallenbad sind dabei mit Sicherheit unsere emotionalsten Dienstleistungen.” 24/7-Infoservice gibt es übrigens auch schon virtuell: Mit der digitalen Assistentin “Linda” steht den Kunden auch außerhalb der Öffnungszeiten rund um die Uhr eine Auskunftsquelle zum Leistungsangebot zur Verfügung. Smole betont: “Was viele gar nicht wissen: Wir sind ein komplett eigenständiger Betrieb, der alle Einnahmen – bis auf den öffentlichen Verkehr – selbst erwirtschaften muss und kein Budget von der Stadt bekommt.”

"Wir liefern eigentlich alle Dienstleistungen, die Klagenfurt lebenswert machen." Erwin Smole

Auch das Sportsponsoring und die Kulturförderung seien traditionell ein Anliegen: “Wir vergeben seit bereits 16 Jahren den Kärntner Lyrikpreis, da gibt es einen regen Zuspruch. Es hat sich in diesem Zusammenhang auch ein spannendes Format entwickelt, in dem Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen können und Lyrik bildnerisch darstellen”, zeigt sich Smole über das künstlerische Potenzial der Jugendlichen begeistert. Da stellt sich gleich die Frage, wie er es denn selbst mit dem Thema Literatur hält? “Sofern es die Zeit zulässt, lese ich auch sehr gerne. Derzeit berufsbedingt Fachliteratur über Management und Psychologie”, verrät der Diplomingenieur. Nur konsequent, schließlich gilt es, gemeinsam mit seinem Kollegen Ing. Mag. Harald Tschurnig – mit dem er sich die Vorstandsagenden teilt -, einen Konzern mit knapp 1000 Mitarbeitern erfolgreich in die Zukunft zu dirigieren.

Krisenmodus gleich zum Einstieg

Die zwei Manager konnten sich ursprünglich gegenüber 60 Mitbewerbern behaupten und wurden im April 2019 in ihre Funktion berufen, Smole erinnert sich: “Wie wir angetreten sind, ist gleich auch Corona gekommen, das war schon eine Herausforderung, aber im Nachhinein eine Aufwärmen zum Thema Energiepreiskrise. Irgendwie hat man manchmal das Gefühl, der Krisenmodus wird zum Normalmodus”, und ergänzt: “Die Turbulenzen am Markt, durch die wir hindurchmüssen, die sind schon gewaltig.” In seinen 27 Jahren in der Energiewirtschaft hätte es keine vergleichbare astronomische Entwicklung bei den Strom-Einkaufspreisen gegeben. Dennoch sei man bisher ganz gut durch die Krise gekommen, auch wenn man die allgemeine Besorgnis täglich im Servicecenter bemerke. “Es ist uns etwa im Bereich der Fernwärme gelungen, ohne Preiserhöhung nur eine fünfprozentige Indexanpassung durchzuführen”, betont der Manager und verweist auf weniger begünstigte Städte wie Wien, Graz oder Salzburg, die nicht wie Klagenfurt über 80 Prozent Energie aus Biomasse verfügen würden.

Lebensqualität, die leistbar ist

“Neben der Lebensqualität ist es wirklich so – das Leben in Klagenfurt kann man sich leisten. Wir wissen von Fällen, da haben Menschen ihren Umzug abgebrochen, weil die Energiekosten in der anderen Stadt wesentlich höher gewesen wären – und sind dann hier geblieben”, erzählt Smole, betont aber: “Die Energiepreisbremse ist gut für die ganz kleinen Haushalte, aber bei den Klein- und Mittelunternehmen, bei den Landwirten da müssen wir schauen, dass wir denen so weit wie möglich entgegenkommen können.” Um die Abhängigkeit vom Großhandelsmarkt zu reduzieren, habe man gleich einmal die Klagenfurt Dachstrom GmbH gegründet, um über Photovoltaik Strom vor Ort zu erzeugen. “Wir wollen und müssen im Grunde ein komplettes Energie-Versorgungssystem umbauen – das ist die Marschrichtung.”

Herausforderung Nr. 1: die Energiewende

“Von uns als Management ist jetzt Tempo gefordert. Es geht nicht um einen Umbau in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren. Die Energiewende ist da!”, gibt der Manager, der im Unternehmen für den technischen Bereich zuständig ist, vor. Man müsse, neben dem Thema Energieautarkie, den gesamten Bereich Mobilität nachhaltig gestalten, die Busse auf Emissionsfreiheit umstellen, die Infrastruktur für E-Fahrzeuge gewährleisten, Künstliche Intelligenz sinnvoll implementieren und die Digitalisierung auch für den Kunden möglichst barrierefrei umsetzen – dafür sei auch ein moderner, zukunftsgerichteter Führungsstil unverzichtbar.

"Wir haben nicht mehr zehn, zwanzig Jahre Zeit. Die Energiewende ist da!" Erwin Smole

“Wir haben bei den Anmeldungen im Bereich Photovoltaik und bei den Netzzugangsverträgen gerade erst das drei- bis fünffache Aufkommen gehabt. Heuer geht’s schon los, das steht das Zehnfache an”, berichtet der Energie-Experte. Daher müsse man rasch sämtliche Prozesse adaptieren. Auch der Netzbetrieb sei gefordert: “Früher hat man ein Netz gebaut, da wusste man, 50 Jahre ist Ruhe. Jetzt ist es plötzlich ein lebendes Gebilde – unsere Damen und Herren sind echt gefordert. Aber wir haben die Tools, um schnell reagieren zu können.”

Klagenfurt darf keine Megabaustelle werden

Die ambitionierten politischen Ziele bis 2030, 2040 umzusetzen, sei jedenfalls eine riesige Herausforderung: “Wir haben 100 Megawatt Strom-Spitzenlast, die Kapazität liegt jetzt zwischen 130 und 140; da brauchen wir optimiert mehr als 400 Megawatt dazu – und die Stromleitungen in Klagenfurt liegen unter dem Asphalt”, gibt Smole zu bedenken. Das sorge noch für Kopfzerbrechen: “Wie bringen wir diese Leistung unter die Erde, damit wir die Vorgaben erfüllen, ohne aber Klagenfurt zu einer Megabaustelle zu machen.” Dann käme noch das Investment: “Wir haben heuer eine halbe Milliarde Umsatz, das Unternehmen ist so aufgestellt, dass wir genug Finanzierungskraft haben, aber es ist dennoch eine gewaltige Herausforderung.” Allein die Umstellung des öffentlichen Verkehrs auf CO2-freien Modus, koste 130 bis 150 Millionen Euro, das seien große Zahlen, die man in den nächsten Jahren stemmen müsse.

"Wir müssen die Bedürfnisse der Menschen jetzt sicherstellen, ohne die Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu gefährden." Erwin Smole

Naturschutz & Badespaß

Bei allen Vorhaben stütze sich der Konzern jedenfalls immer auf die drei Säulen Ökonomie, Soziales und Ökologie als maßgebliche Leitlinien für sämtliche Produkte und Dienstleistungen. “Es geht uns um den schonenden Umgang mit der Natur und den Ressourcen. Jetzt haben wir gerade für drei Jahre die Patenschaft für das rund 77 Hektar umfassende Europaschutzgebiet Lendspitz-Maiernigg übernommen, das direkt an das Strandbad Klagenfurt angrenzt”, erzählt Smole von der Förder-Partnerschaft mit dem Projekt “City meets Nature”. “Wir haben an Spitzentagen an die 10.000 Besucher und gleich daneben beginnt der sehr sensible Bereich mit einer unglaublichen Artenvielfalt, da wollen wir bei der Pflege und Erhaltung aktiv mithelfen”, zeigt sich der umweltbewusste Technik-Experte engagiert, der nicht nur die Revitalisierung des 1924 eröffneten und bald 100 Jahre alten Strandbades – eines der größten Binnenbäder Europas – auf der aktuellen Agenda hat.

Leuchtturm-Projekt, das selbst Aquaman gefallen könnte

“Wenn alles gutgeht, fangen wir im Spätherbst mit dem Baggern an. Wir sind mitten in der Planung und Ausschreibung, die Vorarbeiten sind erledigt, die Finanzierung steht”, sieht der Manager zuversichtlich dem Baustart des aktuell anstehenden 50 Millionen Euro teueren Großprojekts “Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt” entgegen. “Die Anlage wird ein Leuchtturm werden, seit der Präsentation des Siegerprojektes im Jänner sehen wir schon großes internationales Interesse und haben jede Menge Anfragen, auch für Kooperationen”, freut sich Smole, der mit umfangreichen Paketangeboten für alle Zielgruppen – von der ganzen Familie bis zum Olympia-Profi – punkten will.

Ende 2024 soll das Alpen-Adria-Sportbad Klagenfurt in Probebetrieb gehen © Atelier Thomas Pocher

Da stellt sich die Frage, ob der begeisterte “Crossfit”-Sportler nach dem Job das hauseigene Freizeitangebot ab und zu auch selbst in Anspruch nimmt? “Also, wenn ich zum Beispiel bei der Türe in das Strandbad reingehe, auch mit der Familie, da bin ich sofort im Arbeitsmodus – das bringt dann absolut nichts”, entgegnet der im Sternzeichen Krebs geborene Manager mit einem überzeugenden Lachen. Wer weiß, eventuell motiviert das im künftigen Sportbad geplante variable und wettkampftaugliche 50-Meter-Schwimmbecken den ehemaligen Hobby-Triathleten und Ironman-Finisher (“Ich liebe die langen Distanzen”) dann ja doch noch zu ein paar sportlichen Trainingseinheiten.

Apropos Stadtwerke-Superhelden: Nicht auszuschließen, dass die für Herbst 2024 geplante Eröffnung der brandneuen Badewelt dann sogar den ultimativen Wasserexperten und Hollywood-Superhero Aquaman zu einem Spontanbesuch verlockt – seine zahlreichen Klagenfurter Kollegen würde es mit Sicherheit freuen.