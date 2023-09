Tschüss Pollen- und Hausstauballergie!

Trotz Pollen­flug: Dank dem Hyla EST wieder frei atmen können!

Kärnten - Der Frühling naht in großen Schritten – die Tage werden länger, die Luft wird wärmer und die ersten Blumen finden ihren Weg an die Erdoberfläche! Doch genau in dieser Zeit beginnen auch die Pollen ihre Hochsaison. 1,7 Millionen Menschen in Österreich leiden an einer Allergie – diese Zahlen steigen jedes Jahr alarmierend an (Quelle: Statistik Austria). Einige der am weitesten verbreiteten Allergieformen sind Heuschnupfen, Tierhaar- und vor allem Hausstauballergien.

