Schulterschluss zwischen Ärzte & Politik Lage in Spitälern spitzt sich zu: Politik will nun ein­greifen Kärnten - Kurz vor der Landtagswahl lud Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag zu einem Arbeitsgespräch zwischen Kärntner Ärzte und der Politik. Nach der Landtagswahl sollen Verbesserungsvorschläge thematisiert werden und in das zukünftige Regierungsprogramm einfließen.

Ärzte beschreiben die Situationen in einigen Abteilungen der KABEG-Spitäler als enorm herausfordernd und teilweise überlastend. Personalengpass, Folgen für Patienten ebenso wie für Ärzte und Rekrutierungsschwierigkeiten spitzen die Lage immer weiter zu. Aus diesem Grund lud Landeshauptmann Peter Kaiser am Montag zu einem Arbeitsgespräch zwischen Ärzte und Politik.

Schulterschluss zwischen Ärzten und Politik

Das Ergebnis: Ein Schulterschluss zwischen den KABEG-Ärzten und der Politik. . Konkret wird gemeinsam mit der Ärztekammer ein Prozess aufgesetzt, mit dem klaren Ziel, Möglichkeiten zur weiteren Attraktivierung des fachärztlichen Dienstes in Kärnten zu erarbeiten. Kaiser hat zudem zugesagt, die in Form eines an die Politik übergebenen Papiers mit Verbesserungsvorschlägen besprochenen Punkte und die im kommenden Arbeitsprozess gemeinsam zu erarbeitenden Lösungen auch bei den Sondierungsgesprächen nach der Landtagswahl zu thematisieren und in ein zukünftiges Regierungsprogramm einfließen zu lassen, sollte er mit der Regierungsbildung betraut werden.

Lösungen zur Absicherung der Gesundheitsversorgung

Unter der Teilnahme von Gesundheitsreferentin LHStv.in Beate Prettner, Zentralbetriebsrats-Obmann Ronald Rabitsch, ÄK-Präsident Markus Oprissnig, der Obfrau der Kurie der angestellten Ärzte, Petra Preiss, und KABEG-Vorstand Arnold Gabriel schilderten Ärztinnen und Ärzte aus KABEG-Spitälern die aktuelle Lage. „Wir werden gemeinsam Lösungen erarbeiten und Wege finden, die aktuell hochqualitative Gesundheitsversorgung in unseren Kärntner Spitälern so zukunftsfit abzusichern, damit alle Patientinnen und Patienten darauf vertrauen können, jederzeit die bestmögliche Behandlung und Betreuung zu bekommen, und gleichzeitig der Arztberuf in unseren Spitälern noch attraktiver und konkurrenzfähiger wird”, sind sich alle Teilnehmer einig.

Zu wenig Studienplätze als grundsätzliches Problem

Dazu werde es unter anderem eine Überprüfung der aktuellen landesgesetzlichen Regelungen (Landesvertragsbedienstetengesetz), beispielsweise was die Möglichkeit flexiblerer Vorrückungen und Einstufungen betrifft, geben. Einig waren sich Ärzteschaft und Politik auch darin, dass das grundsätzliche Problem eines drohenden Ärztemangels in der nach wie vor viel zu geringen Zahl an Medizinstudienplätzen liegt: „Hier wird völlig unnötig ein künstlicher Flaschenhals erzeugt, der eine ganze Kaskade von Problemen in der Gesundheitsversorgung nach sich zieht. Wenn von 18.000 medizinbegeisterten jungen Menschen nur 1.800 zum Studium zugelassen werden, ist das unverantwortlich – gegenüber den jungen Menschen und gegenüber der Bevölkerung“, fordern Kaiser und Prettner einmal mehr die Bundesregierung zu sofortigem Handeln auf.