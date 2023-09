EuDaMuS: Ein seltsames Wort mit viel Bedeutung!

Mix aus Eminem und Volksmusik: Villacher Schüler zeigen wie es geht

Villach - EuDaMuS steht für „European Day of Music in School“ und ist der Internationale Tag der Schulmusik, der heuer am 15. März 2023 stattfindet. Als Musikmittelschule konnte die Mittelschule Villach-Auen nicht anders, als an dieser großartigen Initiative teilzunehmen.

von Carolina Kucher 1 Minute Lesezeit (102 Wörter)