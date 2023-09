Neue Gesetze Mehr Flexibilität und Anreize für die Elementar­pädagogik Steiermark - Nachdem die Steiermärkische Landesregierung bereits im Sommer das Maßnahmenbündel für die Elementarpädagogik präsentiert und zum Teil – wie etwa die 15.000 Euro-Prämie – bereits erfolgreich umgesetzt hat, wurde an weiteren Entlastungsmaßnahmen gearbeitet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (161 Wörter) © Montage: Land Steiermark, Peter Drechsler

Nach intensiven Verhandlungen haben sich ÖVP und SPÖ nun auf die konkreten Inhalte geeinigt und die Novellierungen des Steiermärkischen Kinderbildungs und -betreuungsgesetzes sowie des Kinderbetreuungsförderungsgesetzes am 28. Februar 2023 in Begutachtung geschickt. Nach einer vierwöchigen Begutachtungsphase soll das Gesetz noch vor dem Sommer im Landtag beschlossen werden und alle Neuerungen sollen mit dem Kinderbetreuungsjahr 2023/24 in Kraft treten.

‚Belohnen statt Strafen‘

„Es ist mir ein großes Anliegen, die Rahmenbedingungen in der Elementarpädagogik zu verbessern. Mit mehr Flexibilität und dem Grundsatz ‚Belohnen statt Strafen‘ entlasten wir das Personal und sichern gleichzeitig die Qualität in der Kinderbildung und -betreuung”, so Werner Amon, Landesrat für Europa, Internationale Angelegenheiten, Bildung und Personal.

Weitere Maßnahmen

Im Entwurf des neuen Gesetzes auch noch folgende weitere Maßnahmen verankert: Erleichterungen bei der Gruppenzusammenlegung, Längeres Verbleiben in der Kinderkrippe bei Entwicklungsverzögerung, Entlastungen für Tageseltern, Neue Vertretungsregelung für Personal und Kürzung der Personalförderung im Falle einer Minderausstattung.