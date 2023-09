„I leb‘ für mein‘ Verein!“ BILLA startet Aktion zur Unterstützung heimischer Sportvereine Steiermark - Von Fußball und Tennis über Skilauf bis hin zu Turnen oder Radsport – Österreich ist mit rund 15.000 Amateursportvereinen das Land des Hobbysports. Knapp drei Millionen Frauen, Männer und Kinder sind in Sportvereinen aktiv und bilden damit die größte Community Österreichs. von Nadia Alina Gressl 2 Minuten Lesezeit (315 Wörter) © BILLA / Robert Harson

“Auch bei BILLA setzen wir seit Jahren auf die Förderung junger Nachwuchsmannschaften verschiedenster Sportvereine. Unter dem Leitsatz ‚I leb’ für mein’ Verein!‘ – den garantiert viele Vereinsmitglieder unterschreiben würden – haben wir eine Kampagne ins Leben gerufen, um gemeinsam mit unseren Kunden einen Beitrag zur Unterstützung der Amateursportvereine in Österreich zu leisten“, freut sich Harald Mießner, BILLA Vorstand Vertrieb.

Je 15 Euro ein Los

Vom 2. März bis 6. Mai erhalten Kunden für einen Einkaufswert von je 15 Euro ein Los für Sportvereine österreichweit in allen BILLA, BILLA PLUS, BILLA Corso Märkten und im BILLA Online Shop. Die Lose können bis zum 20. Mai auf billa.at/meinverein entweder durch Scannen des darauf abgebildeten QR-Codes oder durch Eingabe des alphanumerischen Codes Sportvereinen zugeordnet werden.

Eigene Sammelboxen

Zudem erhalten die Sportvereine eigene Sammelboxen, in die jeder die Vereinslose einfach und schnell einwerfen kann. Jeder in Österreich eingetragene Amateursportverein kann an der Aktion teilnehmen, unabhängig von der Größe oder der Mitgliederstärke. Sportvereine müssen sich dafür spätestens bis zum 3. Juni auf billa.at/meinverein registrieren, um die ihnen zugeordneten Lose gegen ausgewählte Wunschprämien einlösen zu können. Zur Auswahl stehen mehr als 100 Gratisprämien in verschiedenen Kategorien: Das Angebot reicht von Trikots über Trainer-Equipment, Spielplatz- und Vereinsausstattung bis hin zum Turnierkicker oder Smart-TV. Darüber hinaus sind auch Gratisprämien für E-Sportler dabei. Eine Bestellung der Prämien ist bis zum 3. Juni möglich.

Wir-Gefühl und Zusammenhalt

„Entscheidend für die Zahl der Prämien ist nicht die Mitgliederstärke allein. Vielmehr fordert und fördert die Aktion den Zusammenhalt und das Wir-Gefühl jedes und jeder Einzelnen in einer Gemeinschaft. Teamwork macht überragende Ergebnisse möglich. Je mehr Sportsfreunde, Vereinsmitglieder und Nichtvereinsmitglieder gewonnen werden, desto mehr Lose können dem Sportverein zugeordnet und gegen wertvolle Prämien eingetauscht werden“, so Harald Mießner.

Wichtigste Eckdaten Sportverein registrieren: Ab sofort bis 3. Juni 2023

Ab sofort bis 3. Juni 2023 Lose sammeln: Ab 2. März bis 6. Mai 2023*

Ab 2. März bis 6. Mai 2023* Lose zuordnen: Ab 2. März bis 20. Mai 2023

Ab 2. März bis 20. Mai 2023 Gratisprämien bestellen: Ab 2. März bis 3. Juni 2023