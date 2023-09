Rund 180.000 Euro

Heiligenblut wird „smart“: Digitale Infrastruktur wird ausgebaut

Heiligenblut - Die Gemeinde will mittels Leader-Förderung das Breitbandangebot ausbauen, um das Leben und Arbeiten am Land zu verbessern. Landesrat Martin Gruber (ÖVP) überreichte die Förderzusage für das „smarte“ Projekt. Rund 180.000 Euro werden in digitale Infrastruktur investiert.

von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (154 Wörter)