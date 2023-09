"Don't phone & drive" Kein Kavaliers­delikt: Immer mehr Kärntner werden mit Handy am Steuer erwischt Kärnten - Wer mit dem Handy am Ohr beim Autolenken telefoniert, reagiert ähnlich schlecht wie ein Alko-Lenker mit 0,8 Promille, erinnert der Verkehsclub Österreich. Im Vorjahr wurden in Kärnten rund 8.200 Handy-Vergehen von der Polizei verzeichnet. Das sind fast 300 mehr als im Jahr 2021. Die Strafe wird in Österreich dennoch niedriger sein als in anderen Ländern. von Janine Ploner 3 Minuten Lesezeit (381 Wörter) © pexels/Roman Pohorecki

Im Vorjahr war Ablenkung und Unachtsamkeit laut Innenministerium die Ursache für jeden 4. tödlichen Verkehrsunfall in Österreich. „Nicht jeder dieser Unfälle ist Folge von Handy am Steuer. Aber Autolenker mit dem Handy am Ohr reagieren etwa um eine halbe Sekunde verzögert. Im Straßenverkehr, wo oft ein Bruchteil einer Sekunde entscheidet, ob es zu einem Unfall kommt oder nicht, kann das fatale Folgen haben“, weist Verkehsclub Österreich-Experte Michael Schwendinger hin. Die Reaktionszeit ist vergleichbar schlecht, wie bei Alkolenkern mit 0,8 Promille.

Handy am Steuer soll vorgemerkt werden

Wer während des Lenkens am Handy Nachrichten schreibt, ist sogar bis zu zwei Sekunden im Blindflug unterwegs. Deshalb beim Lenken volle Konzentration auf den Straßenverkehr und das Motto „Don’t phone & drive“ beherzigen, das gilt auch fürs Telefonieren mit Freisprecheinrichtung, rät der VCÖ. Die vorgesehene Erhöhung der Strafe von 50 auf 100 Euro ist ein Schritt in die richtige Richtung. Aber die Strafhöhe steht nach wie vor in keinem Verhältnis zum Ausmaß der Gefährdung. „Handy am Steuer ist kein Kavaliersdelikt, sondern kann Gesundheit und Leben anderer Verkehrsteilnehmer gefährden“, ruft Schwendinger in Erinnerung. Auch der EU-Vergleich zeigt, dass die Strafe in etlichen Staaten höher ist. So ist für Handy am Steuer in Polen mindestens 110 Euro zu zahlen, in Frankreich 135, in Italien 165 Euro, in Dänemark und Spanien jeweils 200 Euro und in den Niederlanden 350 Euro. Der Verkehsclub Österreich fordert die Aufnahme von Handy am Steuer ins Vormerksystem, so wie es beispielsweise in Deutschland bereits seit langem der Fall ist.

Immer mehr Vergehen in Kärnten

Auch verstärkte Kontrollen sind wichtig, insbesondere im Ortsgebiet. Im Vorjahr hat die Polizei in Kärnten 8.219 Handy am Steuer Vergehen verzeichnet, im Jahr 2021 waren es 7.923 und vor der Pandemie im Jahr 2019 7.036. “Die Exekutive leistet mit den Kontrollen einen wichtigen Beitrag für mehr Verkehrssicherheit und den Schutz der und Verkehrsteilnehmer”, stellt Schwendinger fest.

Höhere Strafe bei Verstoß der Gurtpflicht

Auch die Strafe beim Verstoß gegen die Gurtpflicht wird erhöht, von 35 auf 50 Euro. Im Jahr 2021 waren in Österreich 30 Prozent der tödlich verunglückten Pkw-Insassen nicht angegurtet, weist der Verkehrsclub Österreich auf die Unfallstatistik hin. Fast die Hälfte der Todesopfer war zwischen 15 und 29-Jahre jung. Insgesamt waren zweieinhalb Mal so viele Männer wie Frauen betroffen.