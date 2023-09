Die Partei im Interview mit 5 Minuten Grüne fordern Energie­wende: "Wir schick­en Milli­arden für Öl- und Gas nach Russland" Kärnten - Die Grünen Kärnten setzten sich seit Jahren für den Klimaschutz ein. Doch seit einigen Jahren wird ein zweites Thema immer wieder stark thematisiert: Die Energiewende. Aber was genau können wir dafür tun? Die Grünen Kärnten erklären es im 5 Minuten-Interview. von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (353 Wörter) Werbung Der Grünen-Spitzenkandidatin Olga Voglauer liegt der Klimaschutz am Herzen. Doch was sagt sie zu den "Klimaklebern"? © Die Grünen Kärnten

Schön langsam aber sicher zeigt sich: Wir müssen bei einigen Dingen umdenken. Die Grünen Kärnten sprechen mit 5 Minuten darüber, warum unser Leben immer teurer wird, wie der Flughafen zum Sonnenkraftwerk werden könnte und warum wir uns daran erinnern sollten, dass die Natur kostenlos ist.

„Pellets statt Putin“

Ein Fakt, den wir laut der Partei nicht ignorieren können ist das Thema Öl: “Wir sind abhängig von Öl und Gas. Wir schicken 10 Milliarden Euro für Öl- und Gas-Reserven an Scheichs und Diktatoren in Russland. Dadurch wird unser Leben wird immer teurer. Klar ist: Haupttreiber der Teuerung ist die Energie”, betont die Partei. Zwangsläufig stehen folgende Fragen im Raum: Warum ist Österreich immer noch abhängig davon? Warum wurde die Energiewende in den letzten Jahrzehnten verschlafen? “Alexander Van der Bellen hat schon 2008 mit „Pellets statt Putin“ geworben. Das zeigt, dass die Altparteien das Thema ignoriert haben”, gibt Grünen Landessprecherin und Nationalratsabgeordnete Olga Voglauer zu bedenken.

Die große Preisfrage: Warum wurde die Energiewende in den letzten Jahrzehnten verschlafen? © Die Grünen Kärnten

Flughafen als Sonnenkraftwerk?

Ein Blick nach Kärnten zeigt das gleiche Problem. Für den Flughafen werden ohne Plan Millionen für veraltete Strukturen ausgegeben. “Gleichzeitig könnten wir das Areal von 220 Hektar für ein Sonnenkraftwerk nutzen, das Energie für ganz Klagenfurt produziert. Durch Beteiligungen der Bürger:innen halten alle Kärntner:innen einen Teil der Anlage, wovon auch das Geldbörserl profitiert”, gibt Olga Voglauer zu bedenken. Das Sonnenkraftwerk ist ein Teil der Grünen Klimastrategie für Kärnten. Darin enthalten sind auch Pläne, dass die Parkplätze vor Supermärkte in Zukunft mit Photovoltaikanalgen überdacht sein sollen, um Energie zu liefern.

Das Sonnenkraftwerk ist ein Teil der Grünen Klimastrategie für Kärnten. © Die Grünen Kärnten

Sonne, Wind und Wasser schicken keine Rechnung

“Sonne, Wind und Wasser schicken keine Rechnung” – das ist die Devise der Partei. Die große Frage die sich aber viele dabei stellen lautet: Passen Naturschutz und Erneuerbare Energien zusammen? Die Expert:innen sagen ganz klar: “Ja. In erster Linie sollen bereits versiegelte Flächen (wie Parkplätze) und Dächer genutzt werden. Für Windräder können bereits bestehende Infrastrukturen wie Skigebiete genutzt werden. Der Bodenverbrauch bei Windrädern ist vergleichsweise gering”.