Familienvater schwer erkrankt Schwerer Schicksals­schlag für junge Familie: Spenden­aktion soll helfen Rennweg am Katschberg - Erst vor kurzem erfüllte sich eine junge Kärntner Familie den Traum vom eigenen Haus. Doch kurz darauf ereilte sie ein schwerer Schicksalsschlag. Bei Familienvater Klaus R. wurde ein Hirntumor diagnostiziert. "Aktuell gibt es keine Aussicht auf Besserung", erzählt sein Vater Walter R. im Gespräch mit 5 Minuten. Um die Familie zumindest finanziell zu unterstützen, wurde nun eine Spendenaktion ins Leben gerufen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) Vom Schicksal schwer getroffen: Klaus R. ist mittlerweile bettlägrig. Seine Familie auf jede Hilfe angewiesen. © privat

Es schien perfekt: Eine junge Oberkärntner Familie erfüllte sich den Traum vom eigenen Haus. Mit den beiden Kindern – einem Baby, das gerade mal vor einem halben Jahr das Licht der Welt erblickte, und einem Dreijährigen – zog man in das neue Heim. Doch die Freude daran wurde bald von einem schweren Schicksalsschlag überschattet. “Bei meinem Sohn Klaus wurde ein Hirntumor diagnostiziert”, erklärt Vater Walter R. im Gespräch mit 5 Minuten. Er begleitete seinen Sohn gemeinsam mit dessen Ehefrau Melissa durch eine Operation sowie Chemotherapie. “Mittlerweile ist er bettlägrig.” Dennoch muss die Familie irgendwie den Alltag bewältigen.

Da war die Welt noch in Ordnung: Klaus und Melissa R. mit ihren Kindern. © privat

Unerwartete Unterstützung

R. und sein Sohn sind beide Mitglieder des Hegeringes Rennweg. Im Zuge der diesjährigen Abschussplanbesprechung kam man auch auf Klaus zu sprechen. “Als wir hörten, dass sich sein Zustand in den letzten Wochen stark verschlechtert hat, ist in uns die Idee geboren, eine Spendenaktion ins Leben zu rufen, um die Jungfamilie zu unterstützen”, berichtet Vorstandsmitglied Franz Kratzwald. Ein Spendenkonto wurde seitens des Hegeringes eingerichtet. “Dies sollte für jeden von uns ein Anstoß sein, einen Anteil zur etwas besseren Mobilität unseres Jagdkameraden Klaus zu leisten”, so der Hegeringleiter weiter. Die Familie ist sprachlos: “Ich habe nicht mit dieser Welle an Solidarität gerechnet und bin einfach unfassbar dankbar, für die ganzen Spenden und die uns entgegengebrachte Unterstützung”, betont Melissa R. abschließend.

Auch ihr könnt helfen: Spendenkonto: Raiffeisenbank Liesertal

IBAN AT71 3946 4000 0001 8036

BIC RZKTAT2K464

Verwendungszweck "Klaus"