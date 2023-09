Im Schloss St. Martin Textile Spitzenkunst wird "zum letzten Mal in dieser Art" ausgestellt Graz - Es gibt einen wunderbaren Anlass, nächstes Wochenende wieder einmal ins Schloss St. Martin zu kommen: Am 10. und 11. März wird zum 40-Jahr-Jubiläum textile Spitzenkunst im Rahmen einer Ausstellung präsentiert. Es wird die letzte Ausstellung dieser Art sein, kündigt man an. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (158 Wörter) © St. Martin / Nina Knely

Ein guter Grund wieder einmal beim Schloss St. Martin in Graz vorbeizuschauen ist die Kunstausstellung am 10. und 11. März, bei der textile Spitzenkunst präsentiert wird – das letzte Mal in dieser Art, wie man berichtet, denn: “Die agile Kursleiterin Emma De Ro hat kürzlich ihren 82. Geburtstag gefeiert”, betont Bildungshausleiterin Anna Thaller. In den letzten vier Jahrzehnten wurden im Bildungshaus Schloss St. Martin mindestens 20 verschiedene, internationale Handwerkstechniken unterrichtet.

Emma de Ro hat bereits drei Bücher veröffentlicht

Die Weststeirerin Emma de Ro, die 2017 für ihr Lebenswerk mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen geehrt wurde, beschäftigt sich seit über 40 Jahren mit der Herstellung von Spitzen, gibt “Occhi- und Klöppelkurse” und ist die Entwicklerin der “Grazer Spitze”. Auch drei Bücher hat sie bereits veröffentlicht. Für das leibliche Wohl während der Ausstellung sorge die Schlossküche – auch das Schlosscafé sei auch durchgehend geöffnet, geben die Veranstalter bekannt.