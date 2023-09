PRO-GE Kärnten Mit 97,2 Prozent: Günther Goach als Gewerkschafts-Vorsitzender wieder­gewählt Kärnten - Die Produktionsgewerkschaft PRO-GE vertritt in Kärnten mehr als 11.000 Beschäftigte. Im Zuge der heute, 3. März 2023, stattgefundenen Landeskonferenz wurde Goach mit 97,2 Prozent der Stimmen als Landesvorsitzender wiedergewählt. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (183 Wörter) Reinhold Binder (PRO-GE Bundessekretär), Rainer Wimmer (PRO-GE Bundesvorsitzender), Günther Goach (PRO-GE Landesvorsitzender) und Gernot Kleißner (PRO-GE Landessekretär) © Wajand

„Die Bundesregierung muss endlich eingreifen, anstatt in Zeiten massivster Teuerung weiterhin Öl ins Feuer zu gießen“, so Günther Goach. Neben einem Energiepreisdeckel fordert die Gewerkschaft wirksame Maßnahmen im Bereich der Lebensmittelpreise, wie die temporäre Aussetzung der Mehrwertsteuer auf Lebensmittel.

Kollektivverträge konnten das Schlimmste verhindern

Die Auswirkungen der Politik der vergangenen Jahre sind nur dank der zahlreichen Korrekturmaßnahmen in den Kollektivverträgen nicht voll schlagend geworden. „Das Schlimmste konnte so in vielen Branchen verhindert werden“, so Rainer Wimmer, Bundesvorsitzender der PRO-GE. Immerhin sind in Österreich 98 Prozent der Beschäftigten mit Kollektivverträgen abgedeckt. „Dieses hohe Gut muss auch in Zukunft erhalten bleiben“, betont auch Goach.

Drohende Kürzungen der betrieblichen Altersvorsorge

„Privatpensionen haben den Nachteil, dass sie den Finanzmärkten unterliegen. Das hat sich in der Finanzkrise deutlich gezeigt, als die laufenden Pensionen bis zu 50 Prozent Verlust gemacht haben. Für die Beschäftigten ist das eine Katastrophe“, meint Goach. Er fordert von der Bundesregierung nicht nur ein klares Bekenntnis zu einem starken staatlichen Pensionssystem, sondern auch ein sofortiges Eingreifen, um die nun drohenden Pensionskürzungen zu vermeiden.