Am Sonntag Admira zu Gast: GAK will Auftakt­niederlage vergessen machen Graz - Der GAK empfängt am kommenden Sonntag in der zweiten österreichischen Fußball-Liga die Admira. Dabei trifft der Tabellenvierte aus Graz auf den Tabellenneunten. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) SYMBOLFOTO © GAK 1902

Sowohl der GAK als auch der Gegner der Grazer am kommenden Sonntag in der zweiten Liga, die Admira, sind vor einer Woche mit einer 1:2-Niederlage in das Frühjahr gestartet. Die Grazer mussten sich dabei mit Horn einem direkten Konkurrenten um den Aufstieg in die Bundesliga geschlagen geben und haben nun bereits sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenersten – St. Pölten.

“Es zählt nicht, was vorher war”

Am Sonntag trifft man ab 10.30 Uhr dann zu Hause auf den Bundesligaabsteiger der vergangenen Saison, der überhaupt die letzten vier Spiele verloren hat. Das würde aber, so Mittelfeldspieler Michael Liendl von den Grazern, nicht zählen. “Wir müssen uns voll konzentrieren und zu 100 Prozent auf dem Platz stehen. Es zählt nicht, was vorher war, sondern nur was in den 90 Minuten passiert.”