Anlässlich des Frauentags Statistik Austria: Frauen ver­dienen um 18,8 Prozent weniger, als Männer Kärnten - Der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern hat sich laut Statistik Austria zwischen 2011 und 2021 von 23,5 auf 18,8 Prozent verringert. Im EU-Vergleich zählt Österreich aber weiterhin zu den Ländern mit den größten geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden.

Vergleicht man die durchschnittlichen Bruttostundenverdienste von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft, dann betrug das Gender-Pay-Gap in Österreich 18,8 Prozent im Jahr 2021. Die hohe Lohndifferenz beruht in Österreich zu rund einem Drittel auf geschlechtsspezifischen Unterschieden auf dem Arbeitsmarkt. Ein Teil könne dadurch erklärt werden, dass Frauen öfter in schlechter bezahlten Dienstleistungsberufen und Branchen mit geringeren Verdienstmöglichkeiten arbeiten, so Statistik Austria. Männer seien hingegen häufiger in besser bezahlten technischen Berufen und in Führungspositionen zu finden. Auch Teilzeit werde im Schnitt pro Stunde geringer entlohnt, was Frauen stärker betreffe, als Männer.

Hohe Teilzeitbeschäftigung bei Frauen

Bezogen auf die Erwerbsbeteiligung zählt Österreich im europäischen Vergleich zu den Ländern, die sowohl eine hohe Erwerbsbeteiligung als auch eine hohe Teilzeitquote bei den Frauen aufweisen. Die Erwerbstätigenquote der 15- bis 64-jährigen Frauen lag in Österreich 2021 mit 68,1 Prozent zwar über dem EU-Durchschnitt. Jedoch erreichte auf die Teilzeitbeschäftigung der Frauen in Österreich einen Anteil von 49,6 Prozent. Sprich: 79,0 Prozent aller Teilzeitbeschäftigten waren Frauen. Vor allem Mütter würden vor der Herausforderung, Beruf und Familie zu vereinbaren, so die Experten von Statistik Austria. Bei Frauen mit Kindern unter 15 Jahren war Teilzeitbeschäftigung die dominierende Form der Erwerbsarbeit. Im Gegensatz wird das berufliche Engagement von Männern von der Geburt eines Kindes häufig kaum beeinflusst.

Spiegelt sich auch in den Pensionen wider

In Summe führen die niedrigeren Erwerbseinkommen sowie Versicherungsverläufe, welche vor allem durch Kindererziehung Lücken aufweisen, zu einer geschlechtsspezifischen Pensionslücke von 41,6 Prozent. Die durchschnittliche Alterspension der Frauen lag laut den Daten des Dachverbands der Sozialversicherungsträger 2021 bei 1.264 Euro, jene der Männer bei 2 164 Euro. Außerdem waren laut der Erhebung zu Einkommen und Lebensbedingungen EU-SILC 2021 rund 26 Prozent der alleinlebenden Pensionistinnen, aber nur 15 Prozent der alleinlebenden Pensionisten armutsgefährdet. Alleinerziehende – das sind fast ausschließlich Frauen mit Kindern – haben mit 36 Prozent übrigens das höchste Armutsrisiko. Zudem zählen Alleinerziehende auch zu den am stärksten von der aktuellen Krise betroffenen Gruppen. Laut der Erhebung zu den sozialen Krisenfolgen gaben im 4. Quartal 2021 insgesamt 18,3 Prozent der Alleinerziehenden an, nur schwer mit dem Haushaltseinkommen auszukommen. Im 3. Quartal 2022 waren es bereits 34,0 Prozent.