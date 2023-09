Morgen ab 17 Uhr Steirische Bundesliga-Clubs wollen Niederlagen vergessen machen Graz / Hartberg / Lustenau - Der SK Sturm Graz und der TSV Hartberg sind morgen wieder im Bundesliga-Einsatz. Während die Grazer im "Ländle" beim Aufsteiger aus Lustenau zu Gast sind, kämpfen die Hartberger zu Hause gegen Wolfsberg um wichtige Punkte im Abstiegskampf. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (134 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Die beiden steirischen Bundesliga-Clubs könnten kaum unterschiedlichere Ausgangslagen haben. Während der SK Sturm Graz aktuell auf Platz 2 “einzementiert” scheint, kämpft der TSV Hartberg um das nackte “Bundesliga-Überleben”. Am morgigen Samstag sind jedenfalls beide Erstliga-Clubs wieder im Einsatz. Der Tabellenzweite aus Graz bekommt es dabei im “Ländle” mit den Aufsteigern der Austria Lustenau zu tun.

“Kellerduell” in Hartberg

Gleichzeitig wird um 17 Uhr auch in Hartberg das Duell zwischen den Steirern und dem WAC aus Wolfsberg angepfiffen. Dort trifft, in einer Art “Kellerduell”, der Tabellenelfte aus Hartberg auf den Tabellenneunten aus Kärnten. In der letzten Runde mussten jedenfalls beide Clubs aus der Steiermark Federn lassen. Sturm verlor gegen Austria Klagenfurt, die Hartberger mussten sich der Austria aus Wien geschlagen geben. Die beiden Mannschaften haben morgen also etwas gut zu machen.