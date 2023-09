Futterspenden gesucht Tierheim stößt an seine Grenzen: "Können das nicht mehr stemmen" Klagenfurt - Besonders die Abgaben von Kaninchen und Meerschweinchen häufen sich derzeit. Für das Tierheim Garten Eden eine sehr schwierige Situation. Es werden dringend Futterspenden gesucht. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (228 Wörter) © Tierheim Garten Eden

Besonders während der Coronazeit häuften sich die Abgaben von Vierbeinern in Tierheimen. Doch nach wie vor ist die Lage für viele problematisch. Das Klagenfurter Tierheim Garten Eden hat derzeit zum Beispiel besonders mit der Abgabe von Kleintieren zu kämpfen. “Die ‘Abgaben’ oder nennen wir es ‘Abstellungen in Transportern’ oder in die ‘Klappe’ von Kaninchen und Meerschweinchen häufen sich. Da wir ein sehr kleines Tierheim sind, können wir das nicht oder kaum mehr stemmen”, berichtet das Tierheim.

Futterspenden gesucht

Futterspenden werden deshalb aktuell dringend benötigt. Am wichtigsten wären Heu, Kaninchen wie Meerschweinchen- Futter, sowie viel Gemüse und Obst, um den Tieren eine ausgewogene Nahrungsgrundlage zu schaffen. “Hofer-Gutscheine sind natürlich auch super, weil wir immer frische Nahrungsmittel einkaufen können”, so die Tierheim-Mitarbeiter.

Möchtest du ein Tier bei dir aufnehmen?

Die süßen Tiere suchen natürlich auch ein neues Für-Immer-Zuhause. “Sollte jemand Interesse an einem Kaninchen oder Meerschweinchen haben, bitte meldet euch. Eine kleine Käfighaltung lehnen wir ab. Bevorzugt werden kleine Gehege in denen sie laufen können und in denen sie auch gut gepflegt und gehegt werden bis zu ihrem Ableben. Bevorzugt werden auch Tierfreunde die sich in der Haltung dieser Tiere auskennen. Wir hoffen inständig dass uns jemand helfen kann”, bittet das Tierheim abschließend.