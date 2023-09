Schock für Shopping-Queens Peek & Cloppenburg schlitterte in die Pleite Kärnten - Der Düsseldorfer Modehändler Peek & Cloppenburg ist insolvent. Was bedeutet das nun für die Filialen in Österreich? Eine gibt es ja bekanntlich auch in den Klagenfurter City Arkaden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © PuC Duesseldorf/Markus Kaiser

Das Unternehmen Peek & Cloppenburg ist insolvent. Der deutsche Modehändler hat am Freitagmorgen ein Schutzschirmverfahren beim Amtsgericht in Düsseldorf beantragt. Die österreichischen Shopping-Queens können aber aufatmen: Betroffen sind laut eines Berichtes des deutschen Magazins “WirtschaftsWoche” zwar Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf sowie die Einkaufsgesellschaft Peek & Cloppenburg Retail Buying GmbH & Co. KG. Die Schwestergesellschaft in Österreich kann ihre Geschäftstätigkeit aber ohne Einschränkung fortführen. Auch in Deutschland soll es vorerst keine Filialschließungen geben.