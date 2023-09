Ski-Alpin-Weltcup Super-G: Sieg für Polizei­spitzen­sportlerin Cornelia Hütter Kärnten - Top! Beim Ski-Alpin-Weltcup der Damen in Norwegen raste Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter im Super-G auf den ersten Platz. Abseits der Piste verrichtet sie bei der Landespolizeidirektion Kärnten ihren Dienst. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (102 Wörter) #GOODNews Am Foto: Polizeispitzensportlerin Cornelia Hütter © imago / xGeirxOlsenx

Die gebürtige Steirerin Cornelia Hütter kann sich über einen weiteren Sieg in einer Speed-Disziplin freuen: Sie gewann den Super-G in Kvitfjell am 3. März 2023 mit einer Hundertstelsekunde Vorsprung auf die Italienerin Elena Curtoni. Den dritten Platz belegte Lara Gut-Behrami aus der Schweiz. „Ich freue mich sehr für Cornelia Hütter und gratuliere ganz herzlich zu diesem Erfolg“, so Innenminister Gerhard Karner (ÖVP). Dieser Erfolg zeige einmal mehr, dass Sport einen besonderen Stellenwert bei der Polizei habe. Hütter ist seit 2017 im Spitzensportkader des Bundesministeriums für Inneres und verrichtet abseits der Piste bei der Landespolizeidirektion Kärnten ihren Dienst.