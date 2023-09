Verkehrsmeldungen

Villach: Hier sorgen Grabungs­arbeiten für Ver­zögerungen

Villach - Autofahrer aufgepasst: Grabungsarbeiten sorgen in den kommenden Tagen für Verkehrsbehinderungen in der Mitterlingstraße, der Othmar-Crusiz-Straße, der Millesistraße und der Emailwerkstraße in Villach.

von Tanja Janschitz