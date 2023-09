Freude, Spaß und Medaillen „Wir alle sind Sieger“: So war der Winter­sporttag im Bodental Ferlach - Die Sportgemeinschaft der römisch-katholischen Kirche Kärnten veranstaltet seit Jahren den traditionellen Wintersporttag für Menschen mit Mental- und Mehrfachbehinderung. Über 300 Teilnehmer trafen sich heute, 3. März 2023, wieder im Bodental zu einem Fest des Sports und der Begegnung. von Janine Ploner 1 Minute Lesezeit (203 Wörter) Siegerehrung des 28. DSG Wintersporttags. Am Bild: LH Peter Kaiser, Vorstand Sport Union Josef Wieltsch und DSG-Obmann Ernst Nagelschmied. © LPD Kärnten/Krainz

Der Verein Special Olympics – Herzschlag Kärnten unterstützte die Diözesansportgemeinschaft bei der Ausrichtung der Schneeschuhlauf-Bewerbe. „Ich gratuliere allen Teilnehmern zu ihrer Leistung. Heute haben alle gewonnen, weil neben dem Siegeswillen vor allem Spaß, Freude und Gemeinsamkeit im Vordergrund gestanden sind“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) bei der Siegerehrung im Gasthaus Sereinig im Bodental.

Jeder ist ein Gewinner

Für Unterhaltung während des ganzen Vormittages sorgte Gaukler Frowin. Rolanda Honsig-Erlenburg von der Katholischen Aktion und ehrenamtlich tätig, freute sich, dass der Wintersporttag nun nach 3 Jahren Coronaunterbrechung wieder stattfinden konnte. Medaillen gab es aber nicht nur für die jeweils ersten 3 der entsprechenden Klassen, sondern kurzerhand für alle, die an den Schneeschuhläufen teilgenommen haben. „Das ist das Besondere am Wintersporttag: Alle gewinnen, alle sind Sieger!“, so Markus Auer.

Siegerehrung des 28. DSG Wintersporttags. Am Bild: LH Peter Kaiser, Vorstand Sport Union Josef Wieltsch und DSG-Obmann Ernst Nagelschmied. © LPD Kärnten/Krainz

Sport fördert die Gemeinschaft

Seit 1974 kümmert sich die Diözesansportgemeinschaft um den Behindertensport. Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen und Fähigkeiten sollen damit in Spiel und Sport eine Chance zur Steigerung der Lebensqualität erlangen. Es entstehen Erfolgserlebnisse, die zur Willensstärkung beitragen. Sport fördert die Gemeinschaft und reduziert Barrieren zwischen den Menschen. Im Behindertensport ist es der Wintersporttag für Mental- und Mehrfachbeeinträchtige Menschen im Bodental.

LH Peter Kaiser bei der Siegerehrung des 28. DSG Wintersporttags. © LPD Kärnten/Krainz