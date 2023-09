Internationaler Frauentag am 8. März Gleichstellung der Frau als "Staatsziel": Stadt Graz stellt Tafeln am Hauptplatz auf Graz - Am 8. März ist Internationaler Frauentag. Dieser Tag wird weltweit seit 1911 jährlich mit dem Ziel begangen, die Gleichberechtigung und die Gleichstellung der Geschlechter herzustellen. Obwohl schon vieles erreicht wurde, gibt es immer noch Benachteiligungen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (179 Wörter) © Elisa Auer

In wenigen Tagen, genauer gesagt am 8. März, findet weltweit der Internationale Frauentag statt. Und gerade Gemeinden müssen hier, beim Thema Gleichberechtigung, vorne weg gehen, meint etwa die Grazer Bürgermeisterin Elke Kahr. “Frauen leisten noch immer einen Großteil der Arbeit in der Familie, von der Kinderbetreuung über die Pflege von Angehörigen bis zum Haushalt. Nach einem langen, arbeitsreichen Leben stehen sie oft mit leeren Händen da, weil die Pension nicht reicht. Gleichberechtigung sieht anders aus. Es gibt für uns noch viel zu tun”, so Kahr.

Tafeln präsentieren gelungene Beispiele und Probleme

Der Grazer Finanzdirektor Johannes Müller sieht es gar als “Staatsziel”, Frauen und Männer gleichzustellen. “Die Förderung der tatsächlichen Gleichstellung muss in den Fachabteilungen passieren, nicht erst beim Budgetieren. In den Fachkonzepten und bei der Planung von Projekten muss die Gleichstellungsfrage sachlich einfließen”, meint Müller. Am Grazer Hauptplatz hat man heute dann einige Tafeln aufgestellt, die sowohl gelungene Beispiele als auch noch ungelöste Probleme präsentieren. Wir haben das auf Bildern für euch festgehalten.