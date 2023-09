Für alle Versorgungsfragen "Gesund­heits­ver­sorgung sicher­stellen": Neues, steirisches Gremium gegründet Steiermark - In der Steiermark wurde nun ein Koordinationsgremium für alle Versorgungsfragen gegründet. Es soll beratend und als Steuerungselement fungieren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (155 Wörter) Das neue Koordinationsgremium Versorgungssicherheit bei der konstituierenden Sitzung am 3. März in Graz. © Land Steiermark / Robert Binder

Das neue Koordinationsgremium für alle Versorgungsfragen in der Steiermark wurde heute, am 3. März, gegründet. “Keine Denkverbote und ein guter Geist, die bestmöglichste Gesundheitsversorgung für alle Steirer sicherzustellen, werden die Arbeit im Gremium begleiten”, zeigt sich Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß optimistisch. Das Gremium wurde als “beratendes Gremium und als Steuerungsinstrument” einstimmig beschlossen.

“Wichtiger Schritt” und “wichtiges Werkzeug”

Klubobmann Hannes Schwarz sieht die Gründung als “wichtigen Schritt in die richtige Richtung”. Es würde ein wichtiges Werkzeug bieten, “um alle Verantwortlichen an einen Tisch zu bringen und gemeinsam praktikable Lösungen zu finden”, so Schwarz. Die Leitung des Gremium übernimmt der Vorsitzende des Landes-Sanitätsrates, Erich Schaflinger. Organisiert wird es durch den Gesundheitsfonds Steiermark, der für die Planung, Steuerung und Finanzierung des steirischen Gesundheitssystems zuständig ist und bisher die Koordinationsfunktion innehatte. Das Gremium wird periodisch und im akuten Anlassfall tagen und auch kurzfristige Lösung und Maßnahmen erarbeiten.