Gewerkschaft GPA schlägt Alarm

Kritik nach Geschäfts­schließungen: "Kein Sozialplan für betroffene Mitarbeiter"

Kärnten - Die Schließung der MPreis-Filialen in Klagenfurt und die angekündigte Schließung in Spittal sorgen unter den Beschäftigten für großen Unmut, berichtet die Gewerkschaft GPA in einer aktuellen Aussendung. Die Forderung nach einem Sozialplan wird laut.

von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (298 Wörter)