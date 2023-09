HPV-Awareness Day HPV-Impfung ver­hindert Krebs­erkrankungen: "Nutzt das kostenlose Impf­angebot" Kärnten - Seit 1. Februar ist die HPV-Impfung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene vom 9. bis zum 21. Geburtstag kostenlos verfügbar. Anlässlich des HPV-Awareness-Tages am morgigen 4. März 2023 ruft Gesundheitsminister Johannes Rauch (GRÜNE) auf, die Impfung auch in Anspruch zu nehmen. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (312 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Kärnten/Bauer/Screenshot Video

In Österreich erkranken jährlich zwischen 400 und 500 Frauen an Gebärmutterhalskrebs. Fast die Hälfte von ihnen verstirbt an den Folgen der Erkrankung. EU-weit ist Gebärmutterhalskrebs die zweithäufigste Krebserkrankung von Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren. Wissenschaftliche Studien zeigen, dass für 90 Prozent der Fälle Humane Papillomaviren (HPV) verantwortlich sind. Eine HPV-Impfung wirkt gegen die Ansteckung mit Humanen Papillomaviren (HPV). Sie kann beim Hausarzt, bei Gynäkologen, den Impfstellen der Bundesländer, im Rahmen des Wehrdienstes sowie bei Schulimpfaktionen in Anspruch genommen werden.

“Infektion kann vorerst unbemerkt verlaufen”

Auch andere Krebserkrankungen im mittleren Rachenraum und an den Geschlechtsorganen werden durch HP-Viren übertragen. Sie betreffen sowohl Männer als auch Frauen. So kam es laut Krebshilfe Österreich im Jahr 2019 zu circa 600 Krebserkrankungen im Kopf/Hals-Bereich, welche auf HP-Viren zurückzuführen sind. Eine Infektion kann vorerst unbemerkt verlaufen und erst viele Jahre später zu einer Erkrankung führen. “Deswegen ist es wichtig, sich im jungen Alter impfen zu lassen”, betont Gesundheitsminister Johannes Rauch und Paul Sevelda, Präsident der Österreichischen Krebshilfe, ergänzt: “Die Ausweitung des kostenfreien HPV-Impfprogramms ist ein Meilenstein. Jetzt, wo die rechtlichen Grundlagen geschaffen sind, ist es wichtig, die Bevölkerung in österreichweiten Informationskampagnen darüber zu informieren. Nur so können wir eine entsprechende Durchimpfungsrate erreichen.”

Gesundheitsminister Johannes Rauch (GRÜNE) © BKA / Christopher Dunker

Verpflichtende Eintragung in den e-Impfpass

Ziel von Gesundheitsminister Johannes Rauch ist, dass sich künftig – wie von der WHO empfohlen – über 90 Prozent der jungen Menschen gegen HPV impfen lassen. „Damit können wir jedes Jahr hunderte Krebserkrankungen, Todesfälle und unendlich viel Leid verhindern“, ist Rauch überzeugt. Seit 1. März 2023 ist auch die Eintragung der Impfung in den e-Impfpass verpflichtend. Dies ist einerseits für das Monitoring der Durchimpfungsraten wichtig, birgt aber auch Vorteile für die Geimpften. Während ein Impfpass auf Papier verloren gehen kann, bleibt der Impfstatus durch den Vermerk im e-Impfpass jederzeit abrufbar.