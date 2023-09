Bunte Eier, große Rinder, Superfood Die "Vifzacks" sind gekürt: Diese steirischen Bauern sind nicht alltäglich Steiermark - Die Gewinnerin des Innovationspreises "Vifzack 2023" der Landwirtschaftskammer ist Andrea Pauli mit ihrem Projekt "Kunterbunte Eier von seltenen Hühnerrassen". Das wurde am Freitag, den 3. März, bekanntgegeben. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (190 Wörter) Sie gestalten die Zukunft der Landwirtschaft: Die Sieger umringt von allen Vifzack-Kandidaten sowie ihren Gratulanten. © LK Steiermark / Foto Fischer

Die “Vifzack-Sieger” seien “leuchtende Beispiele für den Fortschritt in der Landwirtschaft”, so Kammerpräsident Franz Titschenbacher. “Erfolgreiche Innovationen fallen nicht vom Himmel, sie müssen zielgerichtet entwickelt werden. Dazu braucht es gute Ideen, Mut und Umsetzungskraft”, weiß auch Kammerdirektor Werner Brugner. Das Siegerprojekt ist vom Frötscherhof in St. Marein bei Graz. Andrea Pauli hat “kunterbunte Eier” von seltenen Hühnerrassen. Die Farben reichen von schokobraun, über mintgrün bis hin zu zart-rosa-färbigen Eiern. Sie hat mittlerweile Kunden aus ganz Österreich, die jährlich insgesamt mehr als 2.000 Bruteier und mehr als 10.000 bunte Eier kaufen.

Weltgrößtes Rind und exotisches Superfood

Platz zwei ging an den Chianinahof in Dobl bei Graz mit dem weltgrößten Rind, Iberico-Schweinen und Ile de France-Schafen. Nino Sifkovits überzeugt dabei mit seiner Premium-Fleischlinie von der größten Rinderrasse der Welt, den italienischen Chianina-Rindern. Der dritte Platz ging an Denise und Matthias Janisch aus Kroisbach bei Feistritz, die mit exotischem Superfood Edamame für vegane und vegetarische Ernährung absolute Trendsetter sind. Anfänglich haben sie sie noch in kleinem Rahmen kultiviert, mittlerweile haben sie 10.000 Quadratmeter damit bepflanzt. Schon heuer möchte man weiter ausbauen.