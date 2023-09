"Stoppt Belästigung"

"Catcalls" kreideten übliche, sexuelle Belästigungen auf Grazer Hauptplatz

Graz - Am Grazer Hauptplatz findet am heutigen Freitag, den 3. März, zwsichen 15 und 17.30 Uhr eine Aktion der "Catcalls of Graz" statt. Dabei werden zahlreiche Aussagen und sexuelle Belästigungen auf den Platz mit Kreide geschrieben.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (120 Wörter)