Festnahme Mann (28) bedrohte Polizisten und randalierte in Grazer Bank Graz - Lend - Freitagvormittag, am 3. März, schlug ein 28-Jähriger im Grazer Bezirk Lend zuerst eine Scheibe ein und bedrohte anschließend Bankangestellte und Polizisten. Der Mann wurde festgenommen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (84 Wörter) SYMBOLFOTO © LPD Vorarlberg

Gegen 9 Uhr wurden Polizeibeamte zu einer Bankfiliale im Grazer Bezirk Lend gerufen, da vor Ort ein Mann eine Scheibe eingeschlagen und randaliert hat. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später nach einem Hinweis eines Zeugen in der Inneren Stadt angetroffen werden. Im Rahmen der anschließend durchgeführten Vernehmung drohte er, die Bankangestellten umzubringen. Auch die einschreitenden Beamten wurden von ihm bedroht. Der amtsbekannte 28-Jährige wurde daraufhin festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Graz überstellt. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete daraufhin einen Haftantrag an.