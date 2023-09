In der Nacht auf Freitag

Magere Aus­beute: Unbekannter brach in Vereins­haus ein

Klein St. Paul - Eine leere Sporttasche und ein Spielekoffer waren die Ausbeute jenes unbekannten Täters, der in der Nacht auf den 3. März in ein Vereinshaus in der Gemeinde Klein St. Paul eingebrochen war.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (75 Wörter)