Stadträtin empört

Lindwurm wurde bei Demo be­schmiert: "Alles hat seine Grenzen"

Neuer Platz - Bei einer Demonstration in Klagenfurt wurde am Freitag, dem 3. März 2023, der Lindwurm beschmiert. FPÖ-Stadträtin Sandra Wassermann prangert die Verschmutzungen an: "Demonstrieren ja, aber es muss seine Grenzen haben."

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter)