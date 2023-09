Fast eine Million Anträge erledigt Mehrere Milliarden Euro: So viel zahlte der Staat an Familien­beihilfe 2022 aus Steiermark - 4,2 Milliarden Euro wurden im vergangenen Jahr in Österreich an Familienbeihilfe ausgezahlt. 338 Millionen davon fallen unter die Sonder-Familienbeihilfe, die im August 2022 einmalig überwiesen wurde. Insgesamt wurden 967.228 Anträge erledigt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (140 Wörter) © Pexels / Caleb Oquendo

“Familien waren im Vorjahr ganz besonders von der Teuerung betroffen. Um diese möglichst rasch zu entlasten, gab es mehrere Maßnahmen – darunter etwa die Erhöhung des Familienbonus Plus von 1.500 auf 2.000 Euro und die Sonder-Familienbeihilfe in der Höhe von 180 Euro pro Kind, die im August 2022 ausbezahlt wurde”, so Finanzminister Magnus Brunner. Das Arbeitsaufkommen im Bereich der Familienbeihilfe war im vergangenen Jahr jedenfalls riesig, da Corona-bedingte Maßnahmen langsam ausliefen und zu Überprüfungsschritten geführt haben.

Schwierige Auslands-Fälle werden gebündelt

Mit Ende Februar 2023 hat das Finanzamt außerdem rund 6.400 anspruchsberechtigte Ukrainer angeschrieben, damit die Familienbeihilfe um ein weiteres Jahr verlängert werden kann. Um schwierigere Fälle mit Auslandsbezug rascher und besser bearbeiten zu können, wurden diese, je nach Wohnsitzstaat, in sieben Dienststellen gebündelt. So konnten (ausländische) Formulare effektiver bearbeitet werden.