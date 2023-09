Eisstockturnier:

Feuerwehr Velden sicherte sich Gemeinde-Meistertitel

Velden am Wörthersee - Bei besten Eisverhältnissen wurde am vergangenen Wochenende die alljährliche Feuerwehr-Gemeindemeisterschaft in der Veldener Eishalle abgehalten. Die Mannschaften lieferten sich einen spannenden und fairen Wettkampf.