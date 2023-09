Unzählige Anhänger mit dabei

FPÖ-Wahlfinale in Villach: Kaiser-Josef-Platz platzt aus allen Nähten

Villach - Am heutigen Freitagabend, dem 3. März 2023, beendeten FPÖ-Spitzenkandidat Erwin Angerer, FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl und FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz die "Kärnten zuerst-Tour" auf der Freiluftbühne am Kaiser-Josef-Platz in Villach.