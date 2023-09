Bei Drei und A1 Mobilfunk­anbieter erhöhen Tarife: Telefonieren wird bald teurer Steiermark - Schlechte Nachrichten für Smartphone-Nutzer. Auch die Mobilfunktarife sollen in den kommenden Monaten erhöht werden. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (82 Wörter) © Pexels / Burst

Wie die Gratis-Tageszeitung heute.at berichtet, planen die Mobilfunkanbieter in den kommenden Monaten die Handytarife zu erhöhen. So habe A1 bereits einen Preisanstieg für April 2023 angekündigt. Dann sollen die Mobilkunden im Durchschnitt zwischen 2,20 und sechs Euro mehr pro Monat zahlen. Auch bei Festnetzkunden sollen die monatlichen Kosten steigen. A1 ist aber nicht das einzige Kommunikationsunternehmen, welches die Preise erhöht. Auch die Handytarife von Drei sollen um 2,20 Euro pro Monat ansteigen. Telefonieren wird künftig also deutlich teurer.