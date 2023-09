Edelweiss Raid 2023: Spittaler Hoch­alpinisten holten Silber bei Extrem-Wettkampf im Hoch­gebirge Spittal an der Drau - Wahnsinn! Von 22 Teams kamen nur 18 beim „Edelweiss Raid 2023“ ins Ziel. Die Hochgebirgssoldaten vom Jägerbataillon 26 aus Spittal an der Drau waren nicht nur darunter, sondern erreichten nach hartem Kampf und einer knappen Entscheidung sogar den hervorragenden zweiten Platz! von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (142 Wörter) #GOODNews © Gunter Pusch/HBF

22 Teams aus neun Nationen gingen diese Woche bei der zehnten Auflage des Gebirgswettkampfes „Edelweiss Raid 2023“ an den Start. Mit 15 Kilo schwerem Gepäck, Sturmgewehr, Ski und Lawinenausrüstung legten die Gebirgsjäger an zwei Tagen die 40 Kilometer Wegstrecke und 4.000 Höhenmeter zurück. Von den 18 Teams, die ins Ziel kamen, erreichten die Hochgebirgssoldaten vom Jägerbataillon 26 aus Spittal an der Drau den hervorragenden zweiten Platz. Sie mussten sich nur den Gebirgsjägern aus Bayern geschlagen geben.

Extrem-Wettkampf im Hochgebirge

Die “Edelweiss Raid 2023” ist ein internationaler, militärischer Spezialwettkampf für Gebirgsjäger weltweit oder auch die „Weltmeisterschaft“ für Hochgebirgssoldaten. Zum zehnten Mal wurde der zweitägige Leistungsbewerb auf höchstem Niveau in den Tiroler Tuxer Alpen durchgeführt. Die 22 teilnehmenden Wettkampfteams kamen aus Bulgarien, China, Deutschland, Polen, Rumänien, der Schweiz, Tschechien, den USA und Österreich. Nur 18 Teams kamen ins Ziel.