Polizei alarmiert 17-Jähriger zeigte Schreckschuss­pistole in der Schule herum St. Veit an der Glan - Schock in St. Veiter Schule: Ein 17-Jähriger brachte eine Schreckschusspistole mit, um sie anderen Schülern zu zeigen. Das Lehrpersonal verständigte schließlich die Polizei.

Die Polizei rückte am Freitag in eine Schule in der Gemeinde St. Veit an der Glan aus. Ein 17-jähriger Schüler aus Klagenfurt hatte dort eine Schreckschusspistole herumgezeigt. “Dadurch fühlten sich die Schüler bedroht und verständigten das Lehrpersonal. Dieses erstattete die Anzeige”, heißt es seitens der Polizei.

Pistole sichergestellt

Die Schreckschusspistole war nicht geladen. Sie wurde von den Beamten sichergestellt. Gegen den Schüler wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Er wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.