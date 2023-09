Online-Betrug Sohn-Trick: Villacherin (61) über­wies tausende Euro an Betrüger Villach - Wieder fiel eine 61-jährige Villacherin einem Online-Betrüger zum Opfer. Die Frau überwies mehrere tausend Euro ins Ausland. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (90 Wörter) SYMBOLFOTO © Pexels / Marcus Aurelius

Per SMS kontaktierte ein bisher unbekannter Täter am Donnerstag eine 61-jährige Villacherin und gab sich als dessen Sohn aus. Schon nach einem kurzen Chatverlauf forderte der Betrüger die Frau auf, einige Überweisungen in der Höhe von mehreren tausend Euro zu tätigen. “Als Grund gab er an, dass Geld zur Bezahlung von offenen Rechnungen zu benötigen und, dass die Bank-App nicht funktionieren würde”, heißt es seitens der Polizei. Die Frau schenkte ihm Glauben und führte die Überweisungen ins Ausland mittels Online-Banking durch.