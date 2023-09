Bis zu 13 Grad Sonne blinzelt am Samstag durch die Wolken­decke Kärnten - Wie schön! Am Samstag bringt ein Zwischenhoch in Kärnten viel Sonnenschein und Temperaturen bis zu 13 Grad. Nach dem trüben Wetter der vergangenen Tage eine gelungene Abwechslung. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (83 Wörter) © 5min.at

Vor allem im östlichen Klagenfurter Becken hält sich am Samstagvormittag noch Hochnebel. “Ansonsten lösen sich die Frühnebelfelder aber bald auf, und am Nachmittag scheint im ganzen Land strahlend die Sonne”, erklären die Meteorologen von GeoSphere Austria. Mit Tageshöchstwerten zwischen 9 und 13 Grad entsprechen die Temperaturen in etwa der Jahreszeit.

So wird das Wetter in Klagenfurt:

So wird das Wetter in Villach:

