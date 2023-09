Freitagabend Tödlicher Verkehrs­unfall in Guttaring: Für 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät Guttaring - Die Freiwilligen Feuerwehren Althofen, Guttaring, und Wieting sowie der Rettungshubschrauber und die Polizei standen am Freitagabend im Bezirk St. Veit an der Glan im Einsatz. Wie berichtet, kam es auf der Möselstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Für einen 44-jährigen Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er erlitt tödliche Verletzungen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (126 Wörter) © FF Guttaring Artikel zum Thema Möselstraße nach Unfall gesperrt

Ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk St. Veit an der Glan war am Freitagabend mit seinem Auto auf der L82 Möselstraße von Guttaring kommend in Richtung Mösel unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 33-jährigen Lenker aus dem Bezirk St. Veit an der Glan.

Für Lenker kam jede Hilfe zu spät

Wie berichtet, rückten die Feuerwehren Althofen, Guttaring, und Wieting sowie der Rettungshubschrauber und die Polizei zum Einsatz aus. Doch für den 44-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. “Er erlitt tödliche Verletzungen”, heißt es seitens der Polizei. Der 33-jährige Lenker wurde ebenfalls schwer verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber C 11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.