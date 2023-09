Produktrückruf Gesundheits­schädlich: Bio-Supermarkt nimmt Roggen aus dem Verkauf Kärnten - Aufgepasst! Wegen einer möglichen Qualitätsabweichung ruft Denns BioMarkt den "dennree Roggen" zurück. Das Getreideprodukt wurde als gesundheitsschädlich eingestuft. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (81 Wörter) © Montage: 5min.at & dennree

Wie der Verein für Konsumenteninformation (VKI) berichtet, ruft Denns BioMarkt derzeit das Produkt “dennree Roggen, 1 kg” mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 16. Februar 2024 zurück. Laut der Bio-Supermarktkette wurde der Roggen als gesundheitsschädlich eingestuft.

Kosten werden rückerstattet

Das Produkt war bei Denns BioMarkt und in ausgewählten Naturkostfachmärkten erhältlich, wie das Unternehmen mitteilte. Kunden können den Artikel in den Supermarkt zurückbringen, in dem der Roggen gekauft wurde. Dort erhalten sie auch ohne Rechnung die Kosten rückerstattet.