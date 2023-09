WM in in Heerenveen Silber! Vanessa Herzog ist Vize­weltmeisterin Ferlach - Wie cool ist das denn? Eisschnellläuferin Vanessa Herzog hat wieder zugeschlagen! Bei der Weltmeisterschaft in den Niederlanden holte sich die Ferlacherin die Silbermedaille. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (80 Wörter) #GOODNews © Manfred Werner

Was für eine Leistung! Am Freitagabend holte sich die Kärntner Eisschnellläuferin Vanessa Herzog bei der Weltmeisterschaft in Heerenveen die Silbermedaille über 500 Meter und damit den Vizeweltmeistertitel. Lediglich die Niederländerin Femke Kok war ihr um fünf Hundertstel voraus. “Vanessa Herzog ist eines unserer sportlichen Aushängeschilder. Ich gratuliere ihr zu diesem besonderen Erfolg, zu dieser Spitzenleistung”, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).