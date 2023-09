Freitagabend Hochkarätige Lesung zum 70. Geburtstag von Josef Winkler Klagenfurt - Anlässlich des 70. Geburtstages von Josef Winkler lud die Stadt Klagenfurt im Rahmen der Kulturreihe KELAGerlesen zu einer Lesung ins Musil Literatur Museum. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (105 Wörter) LH Peter Kaiser gratuliert Josef Winkler im Rahmen der Lesung zum 70. Geburtstag. © LPD Kärnten/Just

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) drückte seine „Freude und Ehre, Winkler persönlich im Rahmen einer Lesung zu gratulieren“ aus und überreichte Josef Winkler ein Potpourri an Schokolade, für die der Literat bekanntlich eine Schwäche hat. Kaiser betonte, dass Winkler als Literat den Ruf Kärntens als Literaturland prolongiert. “Josef Winkler ist unangenehm angenehm, ein kritischer Geist, der nicht müde wird, im steten Austausch auch die Politik zu kritisieren, sie an ihrer Umsetzung zu messen und auch diese kritisch zu hinterfragen.” Die Lesung wurde nach der Begrüßung vom Kulturreferenten der Stadt Klagenfurt, Franz Petritz (SPÖ), von Roman Pechmann am Akordeon umrahmt.