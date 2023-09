Politisches Engagement zeigt der 1988 in Charkiv in der Ukraine geborene, „Ende der Neunziger als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland” gezogene Breyger gelegentlich auch in messerscharf argumentierten Zeitungskommentaren. Und ein Vers wie „Im Krieg spielen Knochen / die Rolle von Grüßen” ist mittlerweile leider ohnehin von erschütternder Aktualität.

Yevgeniy Breyger stieß 2018 auf Empfehlung von Olga Martynova zu den „manuskripten”. Seither künden Qualität und Timing seiner Veröffentlichungen von der gegenseitigen Wertschätzung. So schickte er etwa seine Königreiche noch direkt von der Leonce-und-Lena-Preis-Verleihung per Telefon für die manuskripte 224 oder war in der wichtigen Relaunch-Ausgabe 231 mit seinem umfangreichen Zyklus „Was lernt man ohne Absicht zu verzeihen?” als Auftakt des ersten Kapitels prominent präsent. Auch einen Werbespruch hat er der Zeitschrift geschenkt: „Wo ich meine Gedichte zur Erstpublikation hingebe? Unbedingt an die ,manuskripte´. Eine LITERATURzeitschrift unter den Literaturzeitschriften.”