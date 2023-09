GeoSphere Austria zieht Bilanz 14 Prozent mehr: Februar über­zeugte mit vielen Sonnen­stunden Kärnten - Die vorläufige Monatsbilanz der GeoSphere Austria zeigt: In ganz Österreich war es wärmer, als im vieljährigen Mittel. Besonders im Süden fiel außerdem deutlich zu wenig Niederschlag. Dafür schien im Februar wieder deutlich häufiger die Sonne. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (231 Wörter) © Anna Meier

Der Februar ist in den letzten Jahrzehnten deutlich milder geworden, weiß Klimatologe Alexander Orlik von der GeoSphere Austria: “Es gibt zwar von Jahr zu Jahr Schwankungen, aber insgesamt ist ein durchschnittlicher Februar in den letzten 70 Jahren in Österreich um etwa 1,7 Grad wärmer geworden.” Auch heuer verlief der Monat relativ mild. “Das ergibt im Tiefland Platz 35 in der 256-jährigen Messgeschichte und auf den Bergen Platz 33 der 173-jährigen Gebirgsmessreihe”, so Orlik. Auch in Kärnten und der Steiermark war der Monat um 0,5 bis 1,5 Grad wärmer als das Mittel. Der absolute Temperaturhöchstwert wurde in Kärnten am 21. Februar gemessen. An diesem Tag hatte es in Obervellach 17.9 Grad. Am kältesten war es mit minus 17 Grad auf der Villacher Alpe.

Kaum Niederschlag

Auffällig sei hingegen die lange Niederschlagspause gewesen. In Kärnten, der West- und Südoststeiermark sowie im Mittel- und Südburgenland fiel zumindest um 25 Prozent weniger Niederschlag. In Klagenfurt zum Beispiel gab es den ersten messbaren Niederschlag in der Nacht von 25. auf 26. Februar. Dennoch war es in Kärnten vergleichsweise schneereich. “Es gab um ein Drittel bis 50 Prozent mehr Schneedeckentage”, wissen die Fachleute. Verglichen mit dem Klimamittel war die Neuschneeausbeute aber auch hier um 50 Prozent geringer. Ganz im Gegensatz zum Sonnenschein! Nach zwei tristen Wintermonaten schien im Februar die Sonne wieder deutlich häufiger. Die höchste Sonnenscheindauer gab es auf der Villacher Alpe mit 183 gemessenen Sonnenstunden.