Milch, Fleisch und Eier

Wolfsberger Kinder­gartenkinder wissen genau, woher ihr Essen kommt

Wolfsberg - Ab Mitte 2023 ist es so weit: Eine gesetzlich vorgeschriebene Herkunftskennzeichnung von Milch, Fleisch und Eiern in Gemeinschaftsverpflegungseinrichtungen wird bundesweit umgesetzt. In Kärnten gehen immer mehr Kantinen und Großküchen mit gutem Beispiel voran und loben bereits jetzt die Herkunft der Zutaten transparent aus. So auch fünf Kindergärten der Stadtgemeinde Wolfsberg.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (216 Wörter)