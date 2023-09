Polizei ermittelt

Drogentod: Mutter fand leblosen St. Veiter

St. Veit an der Glan - Bereits am 24. Feber 2023 wurde ein 20-jähriger St. Veiter in leblos von seiner Mutter im Schlafzimmer aufgefunden. Verschiedenste Suchtmittel wurden im Körper des Toten nachgewiesen. Er dürfte an einer Drogenüberdosis verstorben sein.

von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (101 Wörter)