Freitagabend Einbruch in Einfamilien­haus: Täter zwängten Fenster auf Wolfsberg - Bisher unbekannte Täter brachen am Freitagabend in ein Einfamilienhaus im Ortsgebiet von Wolfsberg ein. Schmuck, Armbanduhren und Bargeld wurden gestohlen. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (49 Wörter) SYMBOLFOTO © Sinan Muslu/stock.adobe.com

Bislang Unbekannte zwängten am Freitagabend, zwischen 18 und 22.45 Uhr, ein Fenster zu einem Einfamilienhaus im Ortsgebiet von Wolfsberg auf. In der Folge durchsuchten sie sämtliche Wohnräume, berichtet die Polizei. Die Unbekannten erbeuteten Schmuck, Armbanduhren und Bargeld in unbekannter Höhe. Jetzt ermitteln die Beamten in dem Fall.