Was für eine Leistung! Snowboardstar Anna Gasser schnappt sich WM-Gold Kärnten - Wie cool ist das denn? Bei der FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaft in Georgien holte sich der Kärntner Snowboardstar Anna Gasser am Samstag die Goldmedaille im Big Air. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (91 Wörter) #GOODNews SYMBOLFOTO © Montage: LPD/Oskar Höher & Pixabay / Martin Bisplinghoff

Zwischen 19. Februar und 5. März wird in Bakuriani in Georgien die FIS Snowboard-, Freestyle- und Freeski-Weltmeisterschaft ausgetragen. Dort holte sich die Millstätterin Anna Gasser nun WM-Gold. Mit 162,50 Punkten triumphierte sie vor der Japanerin Miyabi Onitsuka und der Australierin Tess Coady. Es ist die dritte WM-Medaille in der Karriere der Kärntnerin. “Und wieder ein riesiger Erfolg – für unsere Snowboarderin Anna Gasser und für das Sportland Kärnten. Herzlichen Glückwunsch der Weltmeisterin, Kärnten ist stolz, solche Spitzensportlerinnen und Spitzensportler zu haben […]”, gratulierte auch Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ).