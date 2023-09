"Parkplatzraub" Bürgerinitiative demonstrierte gegen Begegnungs­zone im Univiertel Graz - Anrainerinnen und Anrainer demonstrierten am Samstag, dem 4. März 2023, gegen die geplante Begegnungszone in der Zinzendorfgasse im Grazer Univiertel. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (186 Wörter) © Elisa Auer Artikel zum Thema Teile des Univiertels wegen Parkplatz-Demo am Samstag gesperrt

Die bereits seit 2013 umgesetzte Begegnungszone am Sonnenfelsplatz soll über die gesamte Zinzendorfgasse bis zum Glacis fortgeführt werden. Eine Tatsache, welche vor allem der Bürgerinitiative “Lebensraum Univiertel” gewaltig gegen den Strich geht. Sie protestierten am Samstag gegen den “Parkplatzraub im Univiertel”. Ihre Forderung: “Verwenden wir das geplante Geld lieber sinnvoll und setzten Bäume in der Zinzendorfgasse oder schaffen bessere Alternativen für Autofahrer durch den Ausbau der Öffis und E-Ladestellen.”

KFG: “Bürger werden in ihren Wünschen nicht gehört”

Mit vor Ort dabei war auch der “Korruptionsfreie Gemeinderatsklub (KFG)” rund um Stadträtin Claudia Schönbacher und Gemeinderat Michael Winter. “Sollte die Bebauung, wie sie laut Plan dargestellt ist, umgesetzt werden, spitzt sich die Parksituation im öffentlichen Raum weiter zu. Graz hat schon jetzt mit einer massiven Parkplatzproblematik zu kämpfen”, kritisiert Schönbacher. Es hätte zwar einen Bürgerbeteiligungsprozess gegeben, Bürger würden der Stadtregierung dennoch vorwerfen, “in ihren Wünschen und Bedürfnissen nicht gehört zu werden”, so die Stadträtin weiter. Man würde auch eine Entwertung der Liegenschaft befürchten, vermutet Schönbacher abschließend.