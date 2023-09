Alle wollen Skifahren Ski-Wahnsinn am Nassfeld: Massen an Winter­sportlern zog es auf die Piste Nassfeld - Plusgrade und Sonnenschein locken viele Wintersportler am heutigen Samstag, dem 4. März 2023, aufs Nassfeld. Sowohl der Parkplatz, als auch Pisten sind komplett überfüllt, wie 5 Minuten Leser berichten. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (66 Wörter) Leserstory © rolli_tuning

Noch bis 10. April 2023 läuft am Nassfeld der Skibetrieb auf Hochtouren, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Unzählige Wintersportler trieb es am heutigen Samstag, dem 4. März 2023, auf die beschneiten Pisten. “Chaos pur am Nassfeld”, erzählt 5 Minuten Leser Roland. Videos belegen, dass sowohl der Parkplatz, als auch die Pisten komplett überfüllt sind. Wartezeiten solltet ihr also unbedingt einplanen.

