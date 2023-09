ÖAMTC-Check zeigt: Diesel­preis ist zuletzt deutlich gesunken Kärnten - Die aktuelle Auswertung des ÖAMTC zu den Spritpreisen in Österreich zeigt, dass die Fahrt zur Tankstelle vor allem für Dieselfahrer im Februar 2023 wieder günstiger wurde: Im Monatsschnitt kostete der Liter Diesel 1,681 Euro und damit um 7,9 Cent weniger als im Monat davor. Beim Super stagniert der Preis. von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © 5min.at

Der Vergleich mit dem Februar des Vorjahres zeige für Super jedoch ein Plus von rund elf Cent, so die Fachleute beim ÖAMTC. Bei Diesel sei die Steigerung mit knapp 22 Cent sogar doppelt so hoch gewesen. Durch die zusätzliche CO₂-Bepreisung würden sich diese Steigerungen jedoch nicht gänzlich erklären lassen. Hier sieht der ÖAMTC erhöhten Klärungsbedarf. Aus Sicht des Mobilitätsclubs sei rasches Handeln vonnöten. Schnell und einfach würde eine Senkung der Mineralölsteuer (MöSt) bei den Konsumenten ankommen. Darüber hinaus brauche es auch eine Reform der Pendlerpauschale.